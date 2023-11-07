...

Prabowo Sebut Ada Menteri Jokowi yang Berpaham Neolib

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Selasa 07 November 2023 14:00 WIB
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membocorkan ada menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju yang memiliki kecenderungan berpaham neoliberalisme. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Rakernas LDII di Jakarta Timur, Selasa (7/11/2023).
 
Mulanya Prabowo bercerita saat masuk ke kabinet sebagai Menteri Pertahanan dan melihat Jokowi selalu membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat. Namun, menurutnya ada menteri-menteri yang disebutnya berpaham neolib.
 
Neoliberalisme sendiri pembaruan atas konsep fundamentalisme pasar yang tak ingin negara campur tangan. Prabowo sendiri tak menyebut secara terang-terangan siapa sosok tersebut
 
