Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membocorkan ada menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju yang memiliki kecenderungan berpaham neoliberalisme. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Rakernas LDII di Jakarta Timur, Selasa (7/11/2023).

Mulanya Prabowo bercerita saat masuk ke kabinet sebagai Menteri Pertahanan dan melihat Jokowi selalu membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat. Namun, menurutnya ada menteri-menteri yang disebutnya berpaham neolib.

Neoliberalisme sendiri pembaruan atas konsep fundamentalisme pasar yang tak ingin negara campur tangan. Prabowo sendiri tak menyebut secara terang-terangan siapa sosok tersebut

Reporter : Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

