Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak pernah surut hingga saat ini.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) 2023 di Grand Ballroom Minhaajurrosyidiin, Jakarta Timur, Selasa (7/11).

Jokowi mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah menyuarakan atas nama dukungan Indonesia terhadap Palestina pada Sidang Darurat PBB.

Jokowi pun menekankan pentingnya kepemimpinan nasional yang kuat, dan mampu mempersatukan bangsa Indonesia ditengah tantangan yang sangat besar kedepan.

Reporter : Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

