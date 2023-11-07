Seorang pengendara motor menjadi korban penganiayaan saat melerai perkelahian di Cawang. Dari video amatir nampak korban berusia 40 tahun mengalami luka pada bagian kepala usai dipukul menggunakan pistol oleh pemotor di Jalan Mayjen Sutoyo, Senin (6/11/2023) pagi

Pelaku pemukulan pun menantang bahwa dirinya tidak takut untuk dipanggil polisi. Pelaku pun langsung melarikan diri dan korban dibawa oleh warga untuk mendapat pengobatan. Pelaku beserta barang bukti berupa pistol telah diamankan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur.

Reporter : Rio Manik

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

