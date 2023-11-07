...

Habisi Selingkuhan Istri, Ayah dan Anak di Muaro Jambi Terancam Hukuman Mati

Azhari Sultan Jambi, Jurnalis · Selasa 07 November 2023 13:00 WIB
Ayah dan anak bernama Zainudin (70) dan Zulfahmi (46) terancam hukuman mati. Keduanya terlibat atas kasus pembunuhan berencana kepada Sahroni (45). Sahroni merupakan pria yang diduga selingkuhan istri dari Zulfahmi
 
Dalam aksinya, pelaku Zulfahmi memukul korban dengan kayu sepanjang 1,2 meter. Korban yang kondisinya masih bernyawa ditikam lagi oleh Zainudin dengan sajam. Beruntung, kejadian tersebut cepat terendus oleh jajaran Polsek Jaluko
 
