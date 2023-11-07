Ayah dan anak bernama Zainudin (70) dan Zulfahmi (46) terancam hukuman mati. Keduanya terlibat atas kasus pembunuhan berencana kepada Sahroni (45). Sahroni merupakan pria yang diduga selingkuhan istri dari Zulfahmi

Dalam aksinya, pelaku Zulfahmi memukul korban dengan kayu sepanjang 1,2 meter. Korban yang kondisinya masih bernyawa ditikam lagi oleh Zainudin dengan sajam. Beruntung, kejadian tersebut cepat terendus oleh jajaran Polsek Jaluko

Kontributor: Azhari Sultan Jambi

Produser: Akira Aulia W

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News