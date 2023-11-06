Juventus mengalahkan tuan rumah Fiorentina 1-0 di lanjutan Liga Italia 2023/2024.

Lesakkan Fabio Miretti di menit 10 memastikan raihan tiga poin Bianconeri. Si Nyonya Tua bermain efektif menghadapi agresivitas La Viola yang melepas 25 tembakan di laga ini.

Ini jadi kemenangan 1-0 yang ke-17 sejak Massimiliano Allegri kembali menangani Juventus musim 2021/2022, terbanyak di periode tersebut. Hasil ini membuat Juventus terus menempel ketat Inter Milan yang unggul 2 poin di puncak klasemen.

