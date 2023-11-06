...

Cukup 1-0, Juventus Bungkam Fiorentina untuk Tempel Ketat Inter Milan

Andika Gesta, Jurnalis · Senin 06 November 2023 10:45 WIB
Juventus mengalahkan tuan rumah Fiorentina 1-0 di lanjutan Liga Italia 2023/2024.
 
Lesakkan Fabio Miretti di menit 10 memastikan raihan tiga poin Bianconeri. Si Nyonya Tua bermain efektif menghadapi agresivitas La Viola yang melepas 25 tembakan di laga ini.
 
Ini jadi kemenangan 1-0 yang ke-17 sejak Massimiliano Allegri kembali menangani Juventus musim 2021/2022, terbanyak di periode tersebut. Hasil ini membuat Juventus terus menempel ketat Inter Milan yang  unggul 2 poin di puncak klasemen.
 
Produser: Andika Gesta
