Polisi berhasil mengungkap penjualan obat untuk menggugurkan kandungan yang dijual melalui media sosial di pintu Tol Soroja, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Diduga ratusan janin telah digugurkan dari wanita yang sengaja membeli obat dari tersangka. Dalam aksinya, tersangka mengaku sebagai dokter saat mempromosikan obat penggugur kandungan yang dijual Rp1,5 juta.

Polisi masih mengembangkan kasus ini dan mengejar DPO yang juga pemasok obat tersebut.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News