Sedikitnya 5 unit sepeda motor yang terparkir di RPTRA Kampung Baru, Kembangan dibakar oleh orang tak dikenal Senin (6/11/2023). Sepeda motor ini ludes hangus terbakar dan tak dapat digunakan lagi.

Saksi mata mengetahui kejadian ini saat waktu subuh terdengar suara kobaran api. Namun, dirinya tidak mengetahui siapa pelaku pembakaran sepeda motor ini. Pelaku pembakaran hingga kini masih berhasil buron

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News