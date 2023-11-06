...

Diterjang Angin Kencang, Atap RS di Pali Sumsel Terbang

Bisrun Silvana, Jurnalis · Senin 06 November 2023 17:30 WIB
Atap Rumah Sakit Pratama Tanah Abang, Pali, Sumatra Selatan hilang melayang. Atap melayang karena tak mampu menahan derasnya terjangan angin. Tidak hanya atap, plafon pun ikut ambruk ke lantai.
 
Beruntung atap yang terbang merupakan ruang direktur dan administrasi. Sehingga pelayanan RS masih bisa dilakukan. Pihak RS akan memasang terpal untuk sementara untuk menghidari kebocoran saat hujan.

(mhd)

