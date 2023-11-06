Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Indonesia telah resmi menjadi anggota tetap Financial Action Task Force (FATF) ke-40. FATF merupakan organisasi internasional yang berfokus pada upaya global dalam pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal.

Jokowi menyebut keanggotaan FATF sangat penting untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dunia pada bisnis dan iklim investasi di Indonesia. Lewat keanggotaan ini, Jokowi berharap menjadi langkah awal menuju rezim antipencucian uang.

Reporter: Raka Novianto

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

