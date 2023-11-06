...

Polri Kirim 26,5 Ton Bantuan untuk Palestina, Ada Alkes hingga Tenda

Hasnugara, Jurnalis · Senin 06 November 2023 08:00 WIB
A A A
Polri bersama Kemenlu dan Kemenkes kembali mengirimkan bantuan untuk Palestina. Pengiriman diberangkatkan melalui Bandara Soekarno Hatta, Minggu (5/11) malam.
 
Total ada 26,5 ton bantuan kemanusiaan yang dikirimkan Indonesia untuk Palestina. Bantuan yang diberikan mulai dari alat kesehatan (alkes), tenda, selimut dan jaket.
 
Selain itu, pihak perwakilan Kemenkes juga mengirimkan 7 ton bantuan kemanusiaan. Di antaranya air bersih, obat-obatan, makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil.
 
Kontributor: Hasnugara 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini