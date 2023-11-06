Polri bersama Kemenlu dan Kemenkes kembali mengirimkan bantuan untuk Palestina. Pengiriman diberangkatkan melalui Bandara Soekarno Hatta, Minggu (5/11) malam.

Total ada 26,5 ton bantuan kemanusiaan yang dikirimkan Indonesia untuk Palestina. Bantuan yang diberikan mulai dari alat kesehatan (alkes), tenda, selimut dan jaket.

Selain itu, pihak perwakilan Kemenkes juga mengirimkan 7 ton bantuan kemanusiaan. Di antaranya air bersih, obat-obatan, makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil.

Kontributor: Hasnugara

Produser: Akira Aulia W

(fru)

