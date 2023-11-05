Banjir menggenangi rumah warga di 13 desa di Kec Singkil, Kab Aceh Singkil. Akibatnya, sejumlah warga yang menjadi korban banjir mulai mengalami sejumlah penyakit. Meskipun banjir sudah mulai surut namun banjir susulan kembali merendam 13 desa tersebut

Akibat banjir susulan, hampir 1 bulan ini ribuan warga harus beraktivitas di tengah rendaman air. Hingga kini pemda belum membuka pos kesehatan bagi korban banjir

Warga kesulitan mendapatkan pelayanan medis khususnya bagi warga di desa yang terendam parah, seperti di Pea Bumbung, Teluk Rumbia dan Rantau Gedang. Warga berharap Pemkab Aceh Singkil segera memberikan bantuan berupa obat-obatan

(fru)

