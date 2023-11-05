...

Penyakit Mulai Serang Warga Korban Banjir di Kecamatan Singkil

Suparman Munthe, Jurnalis · Minggu 05 November 2023 19:37 WIB
A A A
Banjir menggenangi rumah warga di 13 desa di Kec Singkil, Kab Aceh Singkil. Akibatnya, sejumlah warga yang menjadi korban banjir mulai mengalami sejumlah penyakit. Meskipun banjir sudah mulai surut namun banjir susulan kembali merendam 13 desa tersebut
 
Akibat banjir susulan, hampir 1 bulan ini ribuan warga harus beraktivitas di tengah rendaman air. Hingga kini pemda belum membuka pos kesehatan bagi korban banjir
 
Warga kesulitan mendapatkan pelayanan medis khususnya bagi warga di desa yang terendam parah, seperti di Pea Bumbung, Teluk Rumbia dan Rantau Gedang. Warga berharap Pemkab Aceh Singkil segera memberikan bantuan berupa obat-obatan 

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini