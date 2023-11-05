Seorang pengendara motor tergeletak tak sadarkan diri setelah bertabrakan dengan pemotor lainya di persimpangan Jalan Prapanca, Kebayoran Baru, Minggu (5/11/2023)

Peristiwa berawal saat pengendara merobos lampu merah. Di saat bersamaan menabarak pemotor lain yang melintas dari arah Kemang.

Kedua kendaraan dalam kondisi rusak. Pengendara yang ditabrak mengalami cedera pada kaki. Sedangkan penerobos, karena tak sadarkan diri warga mengevakuasi ke rumah sakit

(fru)

