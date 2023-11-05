Menko PMK, Muhadjir Effendy mengajak jutaan peserta Aksi Bela Palestina menggemakan selawat. Lokasi di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (5/11). Hal itu untuk memperkuat doa agar Palestina lepas dari penderitaan yang berkepanjangan.

Terlihat Muhadjir memimpin langsung selawat dengan diiringi musik. Aksi itu diikuti massa yang telah hadir di kawasan Monas. Massa juga membawa atribut bendera Merah Putih-bendera Palestina.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News