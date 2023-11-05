...

Begini Momen Jutaan Peserta Aksi Bela Palestina Lantunkan Selawat di Monas

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Minggu 05 November 2023 10:13 WIB
A A A
Menko PMK, Muhadjir Effendy mengajak jutaan peserta Aksi Bela Palestina menggemakan selawat. Lokasi di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (5/11). Hal itu untuk memperkuat doa agar Palestina lepas dari penderitaan yang berkepanjangan.
 
Terlihat Muhadjir memimpin langsung selawat dengan diiringi musik. Aksi itu diikuti massa yang telah hadir di kawasan Monas. Massa juga membawa atribut bendera Merah Putih-bendera Palestina.
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi
Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini