Massa Aksi Bela Palestina mulai bergeser dari Masjid Istiqlal ke Monas, Minggu (5/11). Sebagian massa aksi juga terlihat mulai bermunculan di depan Kedubes Amerika Serikat.

Massa aksi mulai berdatangan dengan atribut bendera Palestina pada pukul 05.31 WIB. Petugas Kepolisian di lokasi juga mulai terlihat berjaga di sekitaran Kedubes AS.

Terlihat mobil tahanan beserta Korps Brimob diparkirkan di depan Kantor Kedutaan.

Reporter: Muhammad Farhan

Produser: Akira Aulia W

(fru)

