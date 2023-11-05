...

Massa Aksi Akbar Bela Palestina Mulai Bergeser ke Kedubes AS Pagi Ini

Muhammad Farhan, Jurnalis · Minggu 05 November 2023 07:04 WIB
Massa Aksi Bela Palestina mulai bergeser dari Masjid Istiqlal ke Monas, Minggu (5/11). Sebagian massa aksi juga terlihat mulai bermunculan di depan Kedubes Amerika Serikat.
 
Massa aksi mulai berdatangan dengan atribut bendera Palestina pada pukul 05.31 WIB. Petugas Kepolisian di lokasi juga mulai terlihat berjaga di sekitaran Kedubes AS.
 
Terlihat mobil tahanan beserta Korps Brimob diparkirkan di depan Kantor Kedutaan.
 
Reporter: Muhammad Farhan 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

