...

Seorang Pria Terekam CCTV Curi Perhiasan dan Uang Milik Karyawan

Yudha Bahar, Jurnalis · Sabtu 04 November 2023 23:04 WIB
A A A
Seorang pria terekam CCTV mencuri perhiasan dan uang Rp24 juta milik karyawan pabrik di Medan. Pelaku melancarkan aksinya pada pukul 4 pagi disaat kondisi pabrik masih sepi aktivitas. 
 
Korban merupakan karyawan PT. BMI di Deli Serdang, Sumatra Utara. Dalam rekaman CCTV pelaku masuk ke dalam kantor dan mengambil emas hingga uang dari laci karyawan. 
 
Unit Reskrim Polsek Medan Labuhan Berhasil meringkus Efendi (40) warga Kel. Kota Bangun Medan, Sumatra Utara. Diketahui pelaku dibantu rekannya dalam melakukan aksi tersebut.
 
Sebelumnya pelaku juga telah mengintai aktivitas karyawan dan mulai memasuki kantor dengan memanjat pohon.
 
Karena perbuatannya, pelaku terancam pasal 363 KUHP dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara.
 
Kontributor: Yudha Bahar
Produser: Dinda Elita

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini