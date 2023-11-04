...

Miris! Seorang Guru dan Anaknya Cabuli Ponakan Hingga Hamil

Dinda Elita, Jurnalis · Sabtu 04 November 2023 22:30 WIB
A A A
Seorang guru di Medan Perjuangan, Sumatra Utara mencabuli ponakan yang berusia 14 tahun hingga hamil. Nahasnya, anak pelaku juga melakukan hal serupa terhadap korban dan saat ini masih DPO.
 
Sebagai guru PNS di SMKN di Medan, pelaku akhirnya ditangkap oleh Renakta Ditreskrimum Polda Sumut, Jumat (3/11) siang. Aksi bejat pelaku telah dilakukan sejak Juli 2022 hingga Agustus 2023.
 
Pelaku dikenal rajin beribadah dan kerap mengikuti pengajian di luar rumah. Hal itu yang membuat warga heran dan tidak menyangka perbuatan keji pelaku.
 
Anak pelaku yang juga melakukan aksi keji serupa kepada korban saat ini masih dikejar oleh pihak kepolisian. Guru korban merasa janggal dengan kondisi badan korban dan akhirnya korban bercerita. Sementara pelaku yang merupakan paman korban telah ditahan dan anaknya kini masih dalam pencarian.
 
Kontributor: Aminursaid
Produser: Dinda Elita

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini