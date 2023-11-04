Seorang guru di Medan Perjuangan, Sumatra Utara mencabuli ponakan yang berusia 14 tahun hingga hamil. Nahasnya, anak pelaku juga melakukan hal serupa terhadap korban dan saat ini masih DPO.

Sebagai guru PNS di SMKN di Medan, pelaku akhirnya ditangkap oleh Renakta Ditreskrimum Polda Sumut, Jumat (3/11) siang. Aksi bejat pelaku telah dilakukan sejak Juli 2022 hingga Agustus 2023.

Pelaku dikenal rajin beribadah dan kerap mengikuti pengajian di luar rumah. Hal itu yang membuat warga heran dan tidak menyangka perbuatan keji pelaku.

Anak pelaku yang juga melakukan aksi keji serupa kepada korban saat ini masih dikejar oleh pihak kepolisian. Guru korban merasa janggal dengan kondisi badan korban dan akhirnya korban bercerita. Sementara pelaku yang merupakan paman korban telah ditahan dan anaknya kini masih dalam pencarian.

Kontributor: Aminursaid

Produser: Dinda Elita

(fru)

