Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi dikabarkan akan mengikuti Aksi Damai Bela Palestina di Monumen Nasional (Monas) besok, Minggu (5/11/2023).

Retno akan hadir dalam aksi yang dikabarkan akan dihadiri jutaan masyarakat tersebut. Hal tersebut disampaikan juru bicara Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, Sabtu (4/11/2023).

Sebelumnya dikabarkan gabungan elemen masyarakat akan menggelar Aksi Damai Bela Palestina di Kawasan Monumen Nasional (Monas) pada Minggu (5/11/2023) pagi. Demo itu merupakan bentuk solidaritas atas dukungan rakyat Indonesia terhadap Palestina.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News