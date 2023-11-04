...

Aksi Damai Bela Palestina Besar-Besaran di Monas Besok, Menlu Retno Bakal Hadir

Nur Khabibi, Jurnalis · Sabtu 04 November 2023 19:15 WIB
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi dikabarkan akan mengikuti Aksi Damai Bela Palestina di Monumen Nasional (Monas) besok, Minggu (5/11/2023). 
 
Retno akan hadir dalam aksi yang dikabarkan akan dihadiri jutaan masyarakat tersebut. Hal tersebut disampaikan juru bicara Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, Sabtu (4/11/2023).
 
Sebelumnya dikabarkan gabungan elemen masyarakat akan menggelar Aksi Damai Bela Palestina di Kawasan Monumen Nasional (Monas) pada Minggu (5/11/2023) pagi. Demo itu merupakan bentuk solidaritas atas dukungan rakyat Indonesia terhadap Palestina.

(mhd)

