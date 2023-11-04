...

Biadab!! Israel Serang 3 RS di Gaza

Betty Usman, Jurnalis · Sabtu 04 November 2023 18:47 WIB
A A A
Serangan Israel di pintu masuk ke 3 RS di Gaza utara, Jum’at (04/11) ketika staf berusaha mengevakuasi korban luka ke selatan, kata direktur rumah sakit. Pasukan Israel memperketat pengepungan di kota Gaza saat perang terus berlanjut.
 
Serangan udara ini yang terbesar di wilayah kecil Mediterania, kota Gaza. Serangan ini terjadi di luar rumah sakit terbesar di Gaza, akibatnya selusin mayat pria, wanita dan anak-anak berlumuran darah berserakan di samping mobil dan ambulans yang rusak.
 
Setidaknya 15 tewas dan 60 luka-luka di luar RS Shifa, kata jubir Kemenkes Ashraf al-Qidra. Serangan ini terjadi setelah Israel mengatakan Hamas memiliki pusat komando di fasilitas tersebut. Klaim ini tidak dapat diverifikasi secara independen dan dibantah oleh Hamas dan pejabat RS.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini