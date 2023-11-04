Sebanyak 13 desa terendam akibat banjir kiriman melanda Aceh Singkil. Desa terdampak di antaranya Pea Bumbung, Ujung Bawang, dan Rantau Gedang. Selain itu, ada Desa Teluk Ambun, Teluk Rumbia, dan Desa Pulo Sarok.

Saat ini, Sabtu (4/11), ribuan kepala keluarga terdampak banjir. Masjid, sekolah dan jalan utama di lokasi juga ikut terendam.

Kontributor: Suparman Munthe

Produser: B. Lilia Nova

