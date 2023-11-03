...

Tandang ke Markas PSM Makassar, Thomas Doll Ungkap Ambisi Besar Persija Jakarta

Febry Rachadi, Jurnalis · Jum'at 03 November 2023 15:35 WIB
Persija Jakarta akan bertandang ke markas PSM Makassar pada pekan 18 Liga 1, di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Jumat (3/11/2023) malam WIB.
 
Pelatih Persija,  Thomas Doll mengungkapkan harapan besar untuk tim asuhannya. Juru taktik asal Jerman itu berharap anak asuhannya mampu bangkit usai dikalahkan PSIS Semarang pada laga sebelumnya.
 
Persija datang ke markas PSM Makassar dengan ambisi untuk kembali ke jalur kemenangan. Mengingat, skuad berjulukan Macan Kemayoran belum lagi mampu menang dalam lima laga terakhir.
 
