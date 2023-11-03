Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melakukan groundbreaking untuk memulai pembangunan PLTS 50 Megawatt di IKN, Kalimantan Timur, Kamis, (2/11/2023).

PLTS tersebutakan memproduksi energi hijau sekitar 93 Gigawatt/hour per tahun, dan mampu mereduksi emisi sebesar 104 ribu ton CO2 per tahunnya.

Jokowi mengatakan bahwa kapasitas PLTS tersebut masih bisa dinaikkan.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

