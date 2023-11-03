...

Presiden Jokowi Resmikan Groundbreaking PLTS di IKN, Berkapasitas 50 Megawatt

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Jum'at 03 November 2023 08:08 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melakukan groundbreaking untuk memulai pembangunan PLTS 50 Megawatt di IKN, Kalimantan Timur, Kamis, (2/11/2023).
 
PLTS tersebutakan memproduksi energi hijau sekitar 93 Gigawatt/hour per tahun, dan mampu mereduksi emisi sebesar 104 ribu ton CO2 per tahunnya.
 
Jokowi mengatakan bahwa kapasitas PLTS tersebut masih bisa dinaikkan.
 
Reporter: Raka Dwi Novianto 
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Berita Terkait

