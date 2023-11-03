...

Walikota Depok Tegaskan Belum Ada Kasus Monkeypox di Wilayahnya

Refi Sandi, Jurnalis · Jum'at 03 November 2023 18:30 WIB
Walikota Depok Mohammad Idris menegaskan belum ada kasus positif Monkeypox atau Cacar Monyet di wilayahnya hingga saat ini. Kasus yang kini dikenal Mpox itu mulai merebak di Tanah Air dengan kasus terbanyak berada di wilayah DKI Jakarta.
 
Idris menekankan agar masyarakat tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Ia menilai Mpox terjadi akibat perilaku seks yang tidak sehat.
 
