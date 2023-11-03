Proses evakuasi keluarga WNI dari Gaza terus dilakukan. Saat ini, masih ada satu keluarga WNI yang tengah diupayakan keluar dari wilayah tersebut.

Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, dalam Media Briefing, Jumat (3/11/2023) pagi WIB. Pihaknya berupaya membawa satu keluarga WNI yang terdiri dari tiga WNI (seorang bapak dan dua anak) dan seorang istri WN Palestina keluar dari perbatasan Rafah.

Lebih lanjut, Menlu Retno menjelaskan bahwa proses administrasi untuk dapat meninggalkan Gaza sangat ketat. Nama-nama yang diajukan harus mendapatkan approval dari banyak pihak di Gaza.

Menlu Retno menjelaskan pihaknya terus berusaha melancarkan proses evakuasi dengan menggunakan semua networking yang ada. Dia berharap pintu Rafah di bagian Mesir dapat dibuka pada hari ini, Jumat (3/11/2023). Untuk diketahui, Jumat merupakan hari libur untuk negara-negara Arab.

Baru-baru ini, sebanyak empat Warga Negara Indonesia (WNI) berhasil dievakuasi dari Gaza. Mereka sudah tiba di Kairo, Mesir pada Jumat (3/11/2023) pagi WIB.

Reporter : Rifqi H

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

