...

Menlu Retno: Masih Ada Satu Keluarga yang Diupayakan Keluar dari Gaza

Rifqi Herjoko, Jurnalis · Jum'at 03 November 2023 13:30 WIB
A A A
Proses evakuasi keluarga WNI dari Gaza terus dilakukan. Saat ini, masih ada satu keluarga WNI yang tengah diupayakan keluar dari wilayah tersebut.
 
Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, dalam Media Briefing, Jumat (3/11/2023) pagi WIB. Pihaknya berupaya membawa satu keluarga WNI yang terdiri dari tiga WNI (seorang bapak dan dua anak) dan seorang istri WN Palestina keluar dari perbatasan Rafah.
 
Lebih lanjut, Menlu Retno menjelaskan bahwa proses administrasi untuk dapat meninggalkan Gaza sangat ketat. Nama-nama yang diajukan harus mendapatkan approval dari banyak pihak di Gaza.
 
Menlu Retno menjelaskan pihaknya terus berusaha melancarkan proses evakuasi dengan menggunakan semua networking yang ada. Dia berharap pintu Rafah di bagian Mesir dapat dibuka pada hari ini, Jumat (3/11/2023). Untuk diketahui, Jumat merupakan hari libur untuk negara-negara Arab.
 
Baru-baru ini, sebanyak empat Warga Negara Indonesia (WNI) berhasil dievakuasi dari Gaza. Mereka sudah tiba di Kairo, Mesir pada Jumat (3/11/2023) pagi WIB.
 
Reporter : Rifqi H
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini