Anggota BPK Achsanul Qosasi Ditetapkan Jadi Tersangka Baru Kasus BTS Kominfo

Riana Rizkia, Jurnalis · Jum'at 03 November 2023 11:30 WIB
Kejagung menetapkan Anggota BPK Achsanul Qosasi (AQ) sebagai tersangka. Kasusnya dugaan korupsi penyediaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung lain
 
Nama Achsanul Qosasi mencuat setelah Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak jadi saksi sidang kasus BTS. Penetapan tersangka disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jumat (3/11)
 
Reporter: Riana Rizkia
Produser: B.Lilia Nova

(rns)

