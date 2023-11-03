Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan sosialisasi uji emisi akan tetap dilanjutkan meskipun sanksi tilang dihilangkan. Hal ini disampaikan Heru di Jakarta Selatan, Jumat (3/11/2023).

Sebelumnya, razia tilang uji emisi di Jakarta kembali dihentikan setelah sempat dilaksanakan pada 1 November 2023 lalu dan direncanakan akan dilaksanakan hingga akhir Desember 2023. Penghentian ini setelah evaluasi banyak keluhan dari masyarakat terkait kurangnya sosialisasi.

Reporter : Carlos Roy Fajarta

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News