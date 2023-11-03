...

Tilang Ditiadakan, PJ Gubernur Heru Sebut Pemprov Tetap Gelar Uji Emisi

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Jum'at 03 November 2023 11:15 WIB
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan sosialisasi uji emisi akan tetap dilanjutkan meskipun sanksi tilang dihilangkan. Hal ini disampaikan Heru di Jakarta Selatan, Jumat (3/11/2023).
 
Sebelumnya, razia tilang uji emisi di Jakarta kembali dihentikan setelah sempat dilaksanakan pada 1 November 2023 lalu dan direncanakan akan dilaksanakan hingga akhir Desember 2023. Penghentian ini setelah evaluasi banyak keluhan dari masyarakat terkait kurangnya sosialisasi.
 
