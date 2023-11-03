...

Enam Pelajar di Cilincing Kirim Pesan Teror Bom di Koja Trade Mall Atas Nama Noordin M Top

Yohannes Tobing, Jurnalis · Jum'at 03 November 2023 09:15 WIB
Enam pelajar SMAN 114 diamankan polisi setelah terlibat melakukan teror bom. Pelaku masing-masing berinisial FA, H, RF, KH, dan seorang siswi SAL menyatakan bahwa motif teror bom ini dilakukan hanya untuk lelucon atau prank antar teman sekolah. 
 
Mereka membuat profil WhatsApp dengan foto dan nama Noordin M. Top. Dari sini, salah satu pelajar mengirimkan pesan kepada temannya akan ada aksi pengeboman di Koja Trade Mall, Jakarta Utara. Siswa penerima pesan kemudian meneruskan pesan itu ke akun Instagram Koja Trade Mall.
 
