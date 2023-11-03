Pelajar SMP inisial A menjadi korban perundungan dari teman sekelasnya. A adalah siswa kelas tujuh di salah satu SMPN di Purbalingga, Jawa Tengah
Hari ini, Jumat (3/11) adalah hari kelima korban tidak berani ke sekolah. A dicekik oleh teman sekelasnya hingga mengalami trauma mendalam. Awalnya A sedang duduk, dan dicekik oleh temannya hingga lemas
A sempat dibawa ke RS untuk mendapatkan pertolongan medis. Kepala sekolah memilih bungkam saat hendak dikonfirmasi awak media
Kontributor: Catur Edi Purwanto
Produser: B.Lilia Nova
(rns)
