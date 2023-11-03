...

Leher Dicekik Teman Sekelas, Pelajar SMP Trauma Takut Sekolah di Purbalingga

Catur Edi Purwanto, Jurnalis · Jum'at 03 November 2023 09:00 WIB
A A A
Pelajar SMP inisial A menjadi korban perundungan dari teman sekelasnya. A adalah siswa kelas tujuh di salah satu SMPN di Purbalingga, Jawa Tengah
 
Hari ini, Jumat (3/11) adalah hari kelima korban tidak berani ke sekolah. A dicekik oleh teman sekelasnya hingga mengalami trauma mendalam. Awalnya A sedang duduk, dan dicekik oleh temannya hingga lemas
 
A sempat dibawa ke RS untuk mendapatkan pertolongan medis. Kepala sekolah memilih bungkam saat hendak dikonfirmasi awak media
 
Kontributor: Catur Edi Purwanto
Produser: B.Lilia Nova

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini