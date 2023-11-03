...

Pemilik Hotel di Ponorogo Dibacok Rampok, Harta Dikuras

Ahmad Subekhi, Jurnalis · Jum'at 03 November 2023 08:45 WIB
Kasmirah pemilik hotel di kawasan Telaga Ngebel, Ponorogo dirampok. Korban usia 60 tahun dilarikan ke RSD Harjono untuk perawatan medis. Lansia itu dirampok dan dibacok di bagian wajah, punggung dan leher
 
Awalnya korban kedatangan tamu perempuan yang hendak menginap. Di kamar, korban diserang dengan sajam dan kalung emas dirampas. Korban ditinggal dan diselamatkan warga setelah berteriak minta tolong. Saat ini, Jumat (3/11) polisi terus melakukan penyelidikan di TKP
 
Kontributor: Ahmad Subekhi
Produser: B.Lilia Nova

(rns)

