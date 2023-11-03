Kasmirah pemilik hotel di kawasan Telaga Ngebel, Ponorogo dirampok. Korban usia 60 tahun dilarikan ke RSD Harjono untuk perawatan medis. Lansia itu dirampok dan dibacok di bagian wajah, punggung dan leher

Awalnya korban kedatangan tamu perempuan yang hendak menginap. Di kamar, korban diserang dengan sajam dan kalung emas dirampas. Korban ditinggal dan diselamatkan warga setelah berteriak minta tolong. Saat ini, Jumat (3/11) polisi terus melakukan penyelidikan di TKP

Kontributor: Ahmad Subekhi

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News