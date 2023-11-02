...

Elkan Baggot Cetak Gol Perdana, Ipswich Town Disingkirkan Fulham di Piala Liga Inggris 2023/2024

Febry Rachadi, Jurnalis · Kamis 02 November 2023 15:30 WIB
Bek Timnas Indonesia Elkan Baggot mencetak gol perdananya bersama Ipswich Town di Piala Liga Inggris 2023/2024. Sayang golnya di menit 79 itu tak mampu menghindarkan timnya dari kekalahan atas Fulham 3-1.
 
Selalu starter di 3 laga Piala Liga Inggris sebelumnya, pemain 21 tahun itu baru masuk sebagai pengganti menit 60. Saat The Tractor sudah tertinggal 0-3 dari tim tamu. Kekalahan ini membuat langkah Ipswich terhenti di 16 besar Piala Liga Inggris 2023/2024.

