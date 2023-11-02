...

Keren! Perajin di Kediri Pakai Kantong Semen Sebagai Bahan Alternatif Wayang Kulit

Sony Hermawan, Jurnalis · Kamis 02 November 2023 10:20 WIB
Mahalnya harga kulit hewan membuat perajin wayang kulit di Kediri, Juki berinovasi. Juki mencoba bahan baku alternatif untuk wayang kulitnya dari bahan kantong semen.  Sebelumnya, ia sempat menggunakan bungkus rokok, obat nyamuk hingga karton bekas.
 
Juki mengatakan butuh waktu hingga 2 minggu durasi pembuatan wayang kulit ini. Masing-masing tergantung dari ukuran dan karakter wayang kulit yang akan dibuat. Membuat satu wayang, dibutuhkan 8-12 lembar sak semen yang direkatkan dengan lem kayu. Untuk harga wayang kulit ini dijual mulai dari Rp250 ribu hingga Rp2 juta.
 
Kontributor: Sony Hermawan 
Produser: Akira Aulia W

(rns)

