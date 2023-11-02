Mahalnya harga kulit hewan membuat perajin wayang kulit di Kediri, Juki berinovasi. Juki mencoba bahan baku alternatif untuk wayang kulitnya dari bahan kantong semen. Sebelumnya, ia sempat menggunakan bungkus rokok, obat nyamuk hingga karton bekas.

Juki mengatakan butuh waktu hingga 2 minggu durasi pembuatan wayang kulit ini. Masing-masing tergantung dari ukuran dan karakter wayang kulit yang akan dibuat. Membuat satu wayang, dibutuhkan 8-12 lembar sak semen yang direkatkan dengan lem kayu. Untuk harga wayang kulit ini dijual mulai dari Rp250 ribu hingga Rp2 juta.

Kontributor: Sony Hermawan

Produser: Akira Aulia W

(rns)

