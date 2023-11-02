...

Massa Gelar Aksi Solidaritas di Kedutaan Besar Palestina

Rifqi Herjoko, Jurnalis · Kamis 02 November 2023 21:30 WIB
Aksi solidaritas digelar di Kedutaan Besar Palestina, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023) malam WIB. Massa yang kebanyakan berusia muda ini menggunakan pakaian hitam sambil membawa bendera Palestina dan atribut lain yang menunjukkan dukungan kepada Palestina.
 
Bersama jajaran Kedutaan Besar Palestina, mereka menyalakan lilin sebagai tanda solidaritas kepada korban perang Israel-Palestina. Hingga Kamis (2/11/2023), Serangan Israel ke Gaza telah menewaskan sekitar 9 ribu orang, dengan banyak anak-anak dan perempuan turut menjadi korban.

(mhd)

