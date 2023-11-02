...

5 Hektare Hutan Pinus Terbakar di Lumajang, Api Sulit Dikendalikan

Yayan Nugroho, Jurnalis · Kamis 02 November 2023 19:30 WIB
Hutan pinus milik Perhutani di Dusun Pasrepan, Desa Pasrujambe, Lumajang terbakar, Kamis (2/11). Kencangnya angin dan rumput keringmembuat api dengan cepat menyebar dan sulit dipadamkan.
 
Sedikitnya 5 hektare hutan pinus ludes terbakar, petugas dikerahkan untuk mengendalikan api agar tidak masuk ke permukiman warga. Belum diketahui penyebab kebakaran, apakah murni akibat faktor cuaca atau ada unsur kesengajaan.
 
Kontributor: Yayan Nugroho

(rns)

