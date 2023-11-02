Truk bawa kabel berukuran besar tersangkut di terowongan, Rabu (1/11). Peristiwa di Terowongan Lebak Bulus menuju Ciputat, Tangsel.

Akibat kejadian itu kemacetan mengular di lokasi kejadian. Petugas mengatur arus lalu lintas karena hanya satu jalur yang bisa dilalui. Pengemudi tak bisa berbuat banyak dan diam saat ditanya penyebab kejadian.

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

