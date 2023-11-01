...

Intip Lengkungan Indah Tendangan Bebas Angel Di Maria Menangkan Benfica di Piala Portugal

Andika Gesta, Jurnalis · Rabu 01 November 2023 20:00 WIB
Angel Di Maria menginspirasi kemenangan Benfica atas Arouca 2-0 di Piala Portugal 2023/2024.
 
Di Maria melepas lengkungan indah yang menghujam pojok bawah gawang lawan. Gol tendangan bebas gelandang 35 tahun ini jadi koleksi ketujuhnya musim ini.
 
Hasil ini membuat Benfica kokoh memuncaki Grup B dan berpeluang besar melaju ke babak semifinal.
 
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.

(sfn)

