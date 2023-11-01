Masyarakat Kolombia berbondong-bondong memberi dukungan kepada Luiz Diaz di Parque del Cementerio, Barranca, La Guajira, Kolombia. Mereka menggelar aksi long march dengan membawa balon putih. Aksi itu dilakukan untuk menuntut pembebasan ayah dari pemain Liverpool tersebut.

Sebelumnya, kedua orang tua Luis Diaz diculik komplotan saat berbelanja. Ibunya, Cilenis Marulanda, telah dibebaskan penculik. Kini, tinggal sang ayah, Luis Manuel yang belum diketahui keberadaannya.

Bahkan, aparat keamanan Kolombia sampai membuat sayembara berhadiah 200 juta peso ( Rp769 juta) bagi yang bisa menemukan ayah Luis Diaz.

