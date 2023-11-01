Lionel Messi mendapat sambutan spesial Inter Miami selepas merebut penghargaan Ballon dOr 2023. Messi disambut bak pahlawan oleh rekan-rekannya saat kembali ke markas tim.

Ia juga mendapat plakat angka 8 yang ditanda tangani seluruh personel klub. Lionel Messi baru saja memenangai trofi Ballon dOr kedelapan dan merajai penghargaan pemain terbaik dunia.

