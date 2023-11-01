...

Prilly Latuconsina dan Mawar de Jongh Pukau Panggung IMA Awards 2023

Ayu Utami Anggraeni, Jurnalis · Rabu 01 November 2023 15:30 WIB
Dua aktris Tanah Air, Prilly Latuconsina dan Mawar de Jongh turut tampil memukau di Indonesia Movie Actors Awards 2023, Selasa (31/10/2023). 
 
Prilly dan Mawar duet dengan bawakan dua single yang pertama Trauma, merupakan ciptaan Prilly Latuconsina. Dan lagu kedua yaitu Cinta Pertama dan Terakhir milik Sherina Munaf. 
 
Reporter : Ayu Utami Anggraeni 
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

