Dua aktris Tanah Air, Prilly Latuconsina dan Mawar de Jongh turut tampil memukau di Indonesia Movie Actors Awards 2023, Selasa (31/10/2023).
Prilly dan Mawar duet dengan bawakan dua single yang pertama Trauma, merupakan ciptaan Prilly Latuconsina. Dan lagu kedua yaitu Cinta Pertama dan Terakhir milik Sherina Munaf.
Reporter : Ayu Utami Anggraeni
Producer : Erlangga Agung Asmoro
(rns)
