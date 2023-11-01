Meriah dan mempesona gelaran musik dipadukan dengan peragaan busana yang berlangsung dalam acara Amazing Golaga festival. Ajang pagelaran busana dalam goa Lawa, Purbalingga kali ini menjadi yang kedua dengan penampilan dari 37 model.

Koleksi batik khas Purbalingga yang didesain oleh Samuel Wattimena dan Lisa Fitria bertema Batik in The Cave. Tak hanya gelaran busana dalam goa saja, namun penampilan band Kotak turut pula mewarnai acara Amazing Golaga festival.

