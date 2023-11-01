...

Geger Penemuan Anak Berusia 3 Tahun di Semak-Semak Kota Sampit, Diduga Sengaja Dibuang

Normansyah, Jurnalis · Rabu 01 November 2023 21:38 WIB
Seorang balita berusia sekitar 3 tahun ditemukan disemak belukar Jalan Soekarno, Lingkar Luar, Kota Sampit, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.
 
Balita naas ini mengalami gizi buruk dengan banyak luka memar di tubuhnya diduga sengaja dibuang orang tuanya.
 
Balita malang tersebut langsung dibawa ke Puskesmas Baamang II Sampit, kemudian dirujuk ke RSUD DR murjani sampit.
 
Polisi masih memburu orang tua yang tega mambuang anaknya disemak-semak.

(fru)

