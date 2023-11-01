Kebakaran hebat terjadi di permukiman padat penduduk, Rabu (1/11). Lokasi di Nunbay, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Saksi mata menyebut, api berasal dari salah satu rumah berlantai dua.

Karena akses tidak bisa dilalui kendaraan roda empat api menjalar cepat. Tiga mobil pemadam dan mobil water canon Polda Papua dikerahkan. Hingga saat ini, penyebab kebakaran masih diselidiki polisi.

Kontributor: Fredy Nuboba

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

