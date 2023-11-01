...

Siswa SD di Sukabumi Jadi Korban Bullying, Sekolah Intimidasi dan Rekayasa Kejadian

Budi Setiawan, Jurnalis · Rabu 01 November 2023 11:00 WIB
Seorang siswa SD di Sukabumi menjadi korban bullying oleh teman sekolahnya. Akibatnya, korban mengalami patang tulang pada bagian tangan kanannya.
 
Usai kejadian itu, korban mengalami trauma hingga tak mau ke sekolah. Mirisnya, korban disuruh berbohong oleh gurunya agar tidak menceritakan kejadian sebenarnya. Ayah korban yang tidak terima langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukabumi Kota.
 
Kontributor: Budi Setiawan 
Produser: Akira Aulia W

