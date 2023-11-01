Seorang siswa SD di Sukabumi menjadi korban bullying oleh teman sekolahnya. Akibatnya, korban mengalami patang tulang pada bagian tangan kanannya.

Usai kejadian itu, korban mengalami trauma hingga tak mau ke sekolah. Mirisnya, korban disuruh berbohong oleh gurunya agar tidak menceritakan kejadian sebenarnya. Ayah korban yang tidak terima langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukabumi Kota.

Kontributor: Budi Setiawan

Produser: Akira Aulia W

(fru)

