Truk pakan ternak terguling setelah tabrak separator busway, Rabu (1/11). Lokasi kejadian di Jalan Gatot Subroto, Setiabudi, Jakarta Selatan. Pakan ternak seberat sembilan ton itu akan dibawa ke Subang, Jabar.

Truk rusak di bagian depan dan separator yang ditabrak hancur. Pengemudi mengaku truk ditabrak dari belakang hingga kehilangan kendali.

Kontributor: Rizki Faluvi

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

