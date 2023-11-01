...

Pengemudi Wanita Diduga Ngebut, Sedan Mewah Kecelakaan di Tol Dalam Kota Palmerah

Rizki Falupi, Jurnalis · Rabu 01 November 2023 07:20 WIB
Sedan mewah nopol B 1797 SSW ringsek usai kecelakaan tunggal, Rabu (1/11). TKP di Tol Dalam Kota KM 13 tepatnya di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Pengemudi seorang wanita diduga ngebut, melaju dari arah Slipi ke Grogol.
 
Di TKP mobil sedan kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan tol. Tidak ada korban jiwa, pengemudi hanya shock dan dijemput rekannya.
 
Kontributor: Rizki Falupi
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Berita Terkait

