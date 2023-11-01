Sedan mewah nopol B 1797 SSW ringsek usai kecelakaan tunggal, Rabu (1/11). TKP di Tol Dalam Kota KM 13 tepatnya di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Pengemudi seorang wanita diduga ngebut, melaju dari arah Slipi ke Grogol.

Di TKP mobil sedan kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan tol. Tidak ada korban jiwa, pengemudi hanya shock dan dijemput rekannya.

Kontributor: Rizki Falupi

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News