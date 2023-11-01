Pasca kebakaran TPA Sarimukti, sampah masih menjadi persoalan yang rumit di Kota Bandung. Pemkot Bandung terus melakukan perumusan dan metode untuk penangan sampah.

Salah satunya pengelolaan sampah yang dimulai dari rumah tangga, warga di tuntut aktif dalam memilih sampah organik dan non organik. Pengelolaan sampah secara mandiri telah dilakukan di kantor-kantor Pemerintahan dan warga sekala RW.

Penanganan sampah secara mandiri merupakan instruksi Wali Kota dan surat edaran yang dikeluarkan Pemkot Bandung.

Kontributor: Dicky Wismara

Produser : Hendra Kambil

(fru)

