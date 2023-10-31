...

Ratusan Pembalap Uji Daya Tahan Pada Kompetisi Balap Motor Enduro

Bagus Alit, Jurnalis · Selasa 31 Oktober 2023 19:30 WIB
Ratusan pembalap dari berbagai daerah di Jawa dan Bali saling beradu nyali dalam kompetisi balap motor enduro di sirkuit Penarungan, Mengwi, Badung, Bali.
 
Para pembalap tidak hanya dituntut mengandalkan teknik dan settingan motor semata melainkan juga wajib memiliki ketahanan fisik yang mumpuni.
 
Uniknya para pembalap memulai start dengan berlari ke motor masing-masing. Mereka kemudian menggeber motor menaklukkan lintasan sejauh 800 meter per putaran. Mereka harus melewati berbagai rintangan ekstrim selepas tikungan pertama. Selanjutnya para pembalap menghadapi tantangan melewati kerasnya medan di signature race dan uncle hard enduro race.
 
Ajang ini tak hanya mempertandingkan nomor motor trail dengan cc besar, namun juga motor jenis old bertipe on road dan semi trail.
 
Perlombaan ini diharapkan mampu mewadahi dan menyalurkan potensi para pembalap, di tengah minimnya kompetisi balap motor enduro berskala nasional.
 
Kontributor: I Gusti Bagus Alit
Produser: Andika Gesta

(rns)

