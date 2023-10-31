Aksi pencurian ponsel terekam CCTV di sebuah kafe di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Komplotan spesialis pencurian berpura pura meminta sumbangan kepada pelayan. Saat pelaku melihat korban lengah, pelaku dengan cepat mengambil ponsel di atas meja

Mendapat laporan ini, Unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan langsung melakukan penyelidikan. Polisi pun langsung menangkap kedua pelaku di wilayah Jakarta Barat. Atas perbuatannya kedua pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara.

Reporter : Yohannes Tobing

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News