Terekam CCTV, Aksi Pencuri Gasak Ponsel Milik Karyawan Kafe di Penjaringan

Yohannes Tobing, Jurnalis · Selasa 31 Oktober 2023 19:00 WIB
Aksi pencurian ponsel terekam CCTV di sebuah kafe di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Komplotan spesialis pencurian berpura pura meminta sumbangan kepada pelayan. Saat pelaku melihat korban lengah, pelaku dengan cepat mengambil ponsel di atas meja
 
Mendapat laporan ini, Unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan langsung melakukan penyelidikan. Polisi pun langsung menangkap kedua pelaku di wilayah Jakarta Barat. Atas perbuatannya kedua pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. 
 
Reporter : Yohannes Tobing
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

