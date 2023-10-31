...

Diduga Rem Blong, Kontainer Terpental dan Timpa 2 Pengendara Motor di Makassar

Yoel Yusvin, Jurnalis · Selasa 31 Oktober 2023 18:15 WIB
Sebuah truk tronton pengangkut kontainer terperosok ke dalam selokan di Tallo, Makassar. Diduga sopir tak mampu mengendalikan kendaraan dalam kondisi rem blong.
 
Truk mengalami kecelakaan setelah menghindari tabrakan dengan pengendara lain. Truk terjatuh hingga menimpah dua pengendara motor serta pengendara mobil.
 
Dalam peristiwa tersebut, salah satu pengendara motor yang merupakan pasangan suami istri langsung dilarikan ke rumah sakit lantaran nyaris tewas tertimpa box kontainer.
 
Pengemudi truk tronton langsung melarikan diri guna menghindari amukan warga sekitar. Polisi langsung olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi.
 
