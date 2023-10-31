Sebuah truk tronton pengangkut kontainer terperosok ke dalam selokan di Tallo, Makassar. Diduga sopir tak mampu mengendalikan kendaraan dalam kondisi rem blong.

Truk mengalami kecelakaan setelah menghindari tabrakan dengan pengendara lain. Truk terjatuh hingga menimpah dua pengendara motor serta pengendara mobil.

Dalam peristiwa tersebut, salah satu pengendara motor yang merupakan pasangan suami istri langsung dilarikan ke rumah sakit lantaran nyaris tewas tertimpa box kontainer.

Pengemudi truk tronton langsung melarikan diri guna menghindari amukan warga sekitar. Polisi langsung olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi.

Reporter : Yoel Yusvin

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News