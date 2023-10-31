...

Truk WHO Berisi Pasokan Bantuan Darurat Tiba di RS di Khan Younis, Gaza

Betty Usman, Jurnalis · Selasa 31 Oktober 2023 17:30 WIB
Sebuah truk WHO berisi pasokan bantuan darurat tiba di RS di Khan Younis, Gaza, Senin sore (30/10). Pengiriman ke RS Nasser tiba setelah 33 truk bantuan kemanusiaan terbesar tiba di Gaza dari Mesir.
 
Menurut para relawan, jumlah tersebut masih kurang untuk populasi 2,3 juta orang. Pengepungan Israel telah menyebabkan infrastruktur Gaza hampir runtuh. Tanpa adanya aliran listrik terpusat selama berminggu-minggu dan terbatasnya bahan bakar, rumah sakit kesulitan menjaga generator darurat untuk mengoperasikan inkubator dan peralatan lainnya.
 
Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA, berupaya menjaga pompa air dan toko roti tetap beroperasi. Pekan lalu, para pejabat PBB mengatakan kelaparan meningkat. Kerumunan orang menerobos masuk ke 4 fasilitas PBB dan mengambil persediaan makanan. Menurut PBB merupakan tanda ketertiban sipil mulai rusak saat meningkatnya keputusasaan.

