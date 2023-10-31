...

Selamat! Laksdya TNI Erwin Aldedharma Resmi Jabat Wakasal Baru

Muhammad Farhan, Jurnalis · Selasa 31 Oktober 2023 16:51 WIB
TNI AL menggelar sertijab Wakasal baru, Laksamana Madya TNI Erwin S Aldedharma, Selasa (31/10). Jabatan sebelumnya dipegang oleh Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono 
 
Sertijab digelar di gedung RE Martadinata, Mabes TNI AL Cilangkap, Jaktim. Sertijab diiringi upacara militer dipimpin KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali. Pengangkatan Laksdya Erwin disetujui Panglima TNI, Yudo Margono dan Presiden
 
Reporter: Muhammad Farhan 
Produser: B.Lilia Nova

(rns)

