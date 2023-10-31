TNI AL menggelar sertijab Wakasal baru, Laksamana Madya TNI Erwin S Aldedharma, Selasa (31/10). Jabatan sebelumnya dipegang oleh Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono
Sertijab digelar di gedung RE Martadinata, Mabes TNI AL Cilangkap, Jaktim. Sertijab diiringi upacara militer dipimpin KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali. Pengangkatan Laksdya Erwin disetujui Panglima TNI, Yudo Margono dan Presiden
Reporter: Muhammad Farhan
Produser: B.Lilia Nova
(rns)
