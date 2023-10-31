Dua kios warung makan di Tanah Abang, Jakarta Pusat ludes terbakar pada Selasa (31/10/2023) siang. Bangunan yang terbuat dari bahan semi permanen membuat api berkobar semakin besar.
Kebakaran diduga berasal dari kebocoran tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram saat digunakan memasak. Api dapat dipadamkan setengah jam kemudian setelah pemadam kebakaran datang ke lokasi.
Kontributor: Rani Stones Sanjaya
Produser: Kristo Suryokusumo
(rns)
