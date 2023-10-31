...

Dua Warung Makan di Jakarta Pusat Ludes Terbakar

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Selasa 31 Oktober 2023 13:50 WIB
Dua kios warung makan di Tanah Abang, Jakarta Pusat ludes terbakar pada Selasa (31/10/2023) siang. Bangunan yang terbuat dari bahan semi permanen membuat api berkobar semakin besar.
 
Kebakaran diduga berasal dari kebocoran tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram saat digunakan memasak. Api dapat dipadamkan setengah jam kemudian setelah pemadam kebakaran datang ke lokasi.
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya 
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

